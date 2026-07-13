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Krieg im Nahen Osten Neue US-Angriffe gegen Iran – sechste Nacht in Folge

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • USA starten neue Angriffswelle gegen Iran
  • USA: Iran will weiter Abkommen mit den USA
  • Huthi-Anführer droht mit Angriffen in Riad
  • Widersprüchliche Berichte über Explosionen in Dubai
  • Iran meldet Raketenangriff bei Insel Qeschm
  • Bericht: Iran fordert von Huthi allenfalls Blockade im Roten Meer
  • Kuwait wehrt erneut iranische Angriffe ab
  • Mehr als 100 Demokraten gegen US-Militärhilfe für Israel
  • Netanjahu sagt US-Reise ab
  • Iran: Kontrolle der Strasse von Hormus: «Rote Linie»

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 15.7.2026, 21:50 Uhr

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