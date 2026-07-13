- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die sechste Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert.
- Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump, kritische Infrastruktur im Iran anzugreifen, warnte der Iran vor massiven Gegenschlägen.
- Gemäss den iranischen Gesundheitsbehörden wurden mehr als 260 Menschen durch US-Angriffe seit der neusten Eskalation verletzt.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA starten neue Angriffswelle gegen Iran
- USA: Iran will weiter Abkommen mit den USA
- Huthi-Anführer droht mit Angriffen in Riad
- Widersprüchliche Berichte über Explosionen in Dubai
- Iran meldet Raketenangriff bei Insel Qeschm
- Bericht: Iran fordert von Huthi allenfalls Blockade im Roten Meer
- Kuwait wehrt erneut iranische Angriffe ab
- Mehr als 100 Demokraten gegen US-Militärhilfe für Israel
- Netanjahu sagt US-Reise ab
- Iran: Kontrolle der Strasse von Hormus: «Rote Linie»
Quellen: Agenturen, SRF