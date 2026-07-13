- Pakistan hadert mit seiner Vermittlerrolle im Iran-Krieg. Grund sind Drohungen der Huthi im Jemen gegen Saudi-Arabien, mit dem Pakistan ein Militärbündnis unterhält.
- Das Gesundheitsministerium Irans meldet 38 Tote und über 400 Verletzte seit dem 22. Juni.
- In der Nacht hat das US-Militär nach eigenen Angaben die sechste Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran setzt Angriffe in der Region fort
- US-Marines inspizieren iranisches Tankschiff im Golf von Oman
- Handelsschiff vor Jemens Küste angegriffen
- Iran kritisiert US-Regierung wegen israelischer Einflussnahme
- Iran greift erstmals syrisches Gebiet an
- Iranische Agentur verbreitet Drohvideo gegen Trump
- Iran fordert Bevölkerung zu Stromsparmassnahmen auf
- Pakistan hadert mit Vermittlerrolle im Iran-Konflikt
- Iranische Angriffe auf Bahrain, Kuwait und Katar gemeldet
- Kurdische Rebellen: Iranische Angriffe fordern 9 Tote im Nordirak
Quellen: Agenturen, SRF