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Krieg im Nahen Osten Pakistan zögert bei Vermittlung im Iran-Krieg

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran setzt Angriffe in der Region fort
  • US-Marines inspizieren iranisches Tankschiff im Golf von Oman
  • Handelsschiff vor Jemens Küste angegriffen
  • Iran kritisiert US-Regierung wegen israelischer Einflussnahme
  • Iran greift erstmals syrisches Gebiet an
  • Iranische Agentur verbreitet Drohvideo gegen Trump
  • Iran fordert Bevölkerung zu Stromsparmassnahmen auf
  • Pakistan hadert mit Vermittlerrolle im Iran-Konflikt
  • Iranische Angriffe auf Bahrain, Kuwait und Katar gemeldet
  • Kurdische Rebellen: Iranische Angriffe fordern 9 Tote im Nordirak

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 15.7.2026, 21:50 Uhr

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