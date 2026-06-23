Revolutionsgarden: Neue Route in Strasse von Hormus inakzeptabel

Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht

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Katar will absehbar wieder Flüssigerdgas (LNG) herstellen

Waffenruhe im Libanon hält weitgehend – trotz Verstössen

US-Aussenminister: Iran und USA planen Treffen in der Schweiz

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Trump: Iran fordert keine Gebühren für Passage durch Hormus

Tunnel in Ostjerusalem entdeckt – zwei Palästinenser festgenommen