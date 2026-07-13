- Der erneute US-Angriff erfolgte um 22.30 Uhr Ortszeit und zielt auf die Schwächung von Irans Militär. Parallel wurden mehrere Handelsschiffe im Rahmen der Blockade gestoppt.
- Pakistan hadert mit seiner Vermittler-Rolle im Irankrieg. Drohungen der Huthi-Milizen gegen Saudi-Arabien belasten das Verhältnis zu Pakistan, wegen eines Militärbündnisses.
- Das Gesundheitsministerium Irans meldet 38 Tote und über 400 Verletzte seit dem 22. Juni.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA fliegen neue Angriffe auf Ziele im Iran
- Iran droht mit totaler Offensive bei anhaltenden US-Angriffen
- Iran greift US-Verbündete am Golf an – was bringt das?
- Iran greift thailändisches Schiff in Strasse von Hormus an
- Behörden: 8 Tote bei israelischem Angriff auf Trauergemeinde
- USA schicken Tankflugzeuge nach Israel für Iran-Operationen
- Ölpreise steigen wegen Angriffen am Persischen Golf
- USA zerstören iranischen Überwachungsturm am Golf von Oman
- Iran setzt Angriffe in der Region fort
- US-Marines inspizieren iranisches Tankschiff im Golf von Oman
Quellen: Agenturen, SRF