USA fliegen neue Angriffe auf Ziele im Iran

Iran droht mit totaler Offensive bei anhaltenden US-Angriffen

Iran greift US-Verbündete am Golf an – was bringt das?

Iran greift thailändisches Schiff in Strasse von Hormus an

Behörden: 8 Tote bei israelischem Angriff auf Trauergemeinde

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Ölpreise steigen wegen Angriffen am Persischen Golf

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Iran setzt Angriffe in der Region fort