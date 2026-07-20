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Krieg im Nahen Osten Smotrich: Nicht an Iran-Konflikt-Beteiligung interessiert

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Themen in diesem Newsticker

  • Smotrich : Nicht an Iran-Konflikt-Beteiligung interessiert
  • Libanesische Armee rückt in erste Pilotzone ein
  • Sanitäter: Familie bei Luftangriff in Gaza-Stadt getötet
  • Ölpreise sinken etwas
  • Seehandelsbehörde: Tanker in Strasse von Hormus getroffen
  • Vermittler wollen neue Waffenruhe im Iran-Krieg
  • Von Riad geführte Koalition will Handelsschiffe schützen
  • USA melden Ende der Angriffe auf den Iran
  • Iran meldet Angriff auf US-Stützpunk in Kuwait
  • Erneut Tanker in Strasse von Hormus angegriffen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.7.2026, 19:30 Uhr

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