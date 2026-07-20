- Israel hat nach Angaben von Finanzminister Bezalel Smotrich kein Interesse daran, sich in den gegenwärtigen Konflikt zwischen den USA und Iran hineinziehen zu lassen.
- Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe.
- Laut dem französischen Aussenminister waren in Teheran zwei Botschaftsmitarbeiter festgehalten worden. Er bezeichnete den Vorfall als «schwerwiegende Einschüchterungsaktion».
- Die Hamas hat Chalil al-Haja zum neuen Anführer der Islamistenorganisation ernannt.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Smotrich : Nicht an Iran-Konflikt-Beteiligung interessiert
- Libanesische Armee rückt in erste Pilotzone ein
- Sanitäter: Familie bei Luftangriff in Gaza-Stadt getötet
- Ölpreise sinken etwas
- Seehandelsbehörde: Tanker in Strasse von Hormus getroffen
- Vermittler wollen neue Waffenruhe im Iran-Krieg
- Von Riad geführte Koalition will Handelsschiffe schützen
- USA melden Ende der Angriffe auf den Iran
- Iran meldet Angriff auf US-Stützpunk in Kuwait
- Erneut Tanker in Strasse von Hormus angegriffen
Quellen: Agenturen, SRF