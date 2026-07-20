Smotrich : Nicht an Iran-Konflikt-Beteiligung interessiert

Libanesische Armee rückt in erste Pilotzone ein

Sanitäter: Familie bei Luftangriff in Gaza-Stadt getötet

Ölpreise sinken etwas

Seehandelsbehörde: Tanker in Strasse von Hormus getroffen

Vermittler wollen neue Waffenruhe im Iran-Krieg

Von Riad geführte Koalition will Handelsschiffe schützen

USA melden Ende der Angriffe auf den Iran

Iran meldet Angriff auf US-Stützpunk in Kuwait