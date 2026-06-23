- Israel hat laut einem neuen UNO-Bericht im Gazastreifen und im Westjordanland gezielt Kinder ins Visier genommen.
- Die Weltschifffahrtsorganisation IMO will nach der Öffnung der Strasse von Hormus über 11'000 Seeleute aus der Region evakuieren.
- Israel will die «Sicherheitszone» im Südlibanon nach Angaben von Regierung und Militär aufrechterhalten.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
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- Vertreter aus dem Libanon und Israel verhandeln erneut in USA
- Strasse von Hormus: UNO startet Evakuierungsmission für Seeleute
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- UNO: Mehr als 11'000 Gebäude im südlichen Libanon zerstört
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- Zwei Tote bei israelischem Beschuss im Libanon
- Israel nahm laut UNO gezielt Kinder im Gazastreifen ins Visier
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Quellen: Agenturen, SRF