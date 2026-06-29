- In Teheran haben die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei begonnen.
- Frankreich und Grossbritannien wollen mit dem Oman zusammenarbeiten, um eine sichere Schifffahrt in der Strasse von Hormus zu gewährleisten.
- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die fortgesetzte Ausweitung israelischer Siedlungen im Westjordanland als «völlig inakzeptabel» bezeichnet.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: Öffentliche Trauerfeier für Ajatollah Ali Chamenei beginnt
- Paris und London wollen Strasse von Hormus mit Oman absichern
- Trauerfeier für Chamenei: Was das Regime damit bezweckt
- Netanjahu gratuliert Trump – Treffen in den USA geplant
- Von der Leyen verurteilt Gewalt für israelische Siedlungen
- Israel meldet Angriffe im Südlibanon am Donnerstag
- Iran gedenkt Chamenei
- Vor Trauerfeier: Irans Streitkräfte warnen ihre Feinde
- Ausländische Gäste im Iran zu Trauerfeier für Chamenei
- UNO warnt vor humanitärer Katastrophe im Gazastreifen
Quellen: Agenturen, SRF