- Nach nächtlichen Angriffen des US-Militärs gegen den Iran herrschte in den frühen Morgenstunden in mehreren mit den USA verbündeten Golfstaaten Alarm.
- Gemäss US-Präsident Donald Trump ist die Strasse von Hormus offen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten in der Nacht mitgeteilt, die Wasserstrasse sei nach einem Zwischenfall bis auf Weiteres wieder gesperrt.
- Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen getötet worden.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Strasse von Hormus für Handelsschifffahrt offen
- Palästinenser: Mehrere Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
- US-Militär widerspricht Iran: Strasse von Hormus ist offen
- Katar rät zu vorübergehendem Stopp der Schifffahrt
- Irakischer Premierminister reist nach Washington
- Oman meldet Drohnenangriffe nahe der Strasse von Hormus
- Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriffen auf US-Basen
- Indischer Seemann nach Angriff auf Schiff vor Oman vermisst
- Hormus-Gespräche zwischen Iran und Oman ohne Ergebnis
- Drei Verletzte nach iranischen Angriffen auf Katar
Quellen: Agenturen, SRF