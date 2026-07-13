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Krieg im Nahen Osten Trump droht mit Angriff auf iranische Atomanlage

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Ölpreise steigen auf Vier-Wochen-Hoch durch Hormus-Blockade
  • China fordert sicheren Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus
  • Trump droht mit Angriff auf Atomanlage «Pickaxe Mountain»
  • Libanon und Israel verhandeln in Rom trotz regionaler Spannungen
  • Deutsche Reeder warnen vor erneuter Seeweg-Blockade
  • Iranisches Parlament berät Gesetz zu Strasse von Hormus
  • Explosionen und Luftalarme in Bahrains Hauptstadt Manama
  • Rivalisierende Blockaden von Hormus gefährden Ölmarkt
  • Iran vollstreckt Todesurteile gegen zwei IS-Mitglieder
  • Iran rettet 23 Seeleute nach Unfall in der Strasse von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.7.2026, 12:45 Uhr

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