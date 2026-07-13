- Trump droht mit einem Angriff auf eine weitere iranische Atomanlage. Die Anlage in den «Pickaxe Mountain» liegt teils tief unter der Erde und könnte der Urananreicherung dienen.
- Das US-Militär hat eine Angriffswelle gegen den Iran durchgeführt. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Angriffe auf den Iran in einem Radiointerview angekündigt. Der Iran hatte mit Vergeltungsschlägen reagiert.
- US-Präsident Donald Trump kündigte die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe an, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Sie soll ab Dienstag 22 Uhr MESZ gelten.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
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- China fordert sicheren Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus
- Trump droht mit Angriff auf Atomanlage «Pickaxe Mountain»
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- Deutsche Reeder warnen vor erneuter Seeweg-Blockade
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Quellen: Agenturen, SRF