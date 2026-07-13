- Die iranische Revolutionsgarde hat die Angriffe auf US-Stützpunkte in Kuwait und in Jordanien bestätigt.
- US-Präsident Donald Trump drohte im Interview mit dem US-Sender Fox News mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken im Iran. Trump erklärte, dass die Kämpfe weitergehen, «bis ich sage, dass es genug ist».
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet.
- Die US-Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren, ist laut US-Militär wieder in Kraft.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iranische Streitkräfte: Angriffe auf US-Stützpunkte
- Kuwait meldet iranische Drohnenangriffe
- Bahrain: Alarmsirenen wurden ausgelöst
- Trump: Kämpfe gehen weiter, «bis ich sage, dass es genug ist»
- US-Seeblockade wieder in Kraft
- US-Militär bestätigt weitere Angriffe gegen den Iran
- Netanjahu warnt Iran vor Angriffen
- Vier Verletzte bei iranischen Angriffen auf Kuwait und Bahrain
- US-Kreise: Haben neue Angriffe auf Iran durchgeführt
- Bericht: Trump fordert von Netanjahu Abzug aus Syrien und Libanon
Quellen: Agenturen, SRF