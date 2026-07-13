Iranische Streitkräfte: Angriffe auf US-Stützpunkte

Kuwait meldet iranische Drohnenangriffe

Bahrain: Alarmsirenen wurden ausgelöst

Trump: Kämpfe gehen weiter, «bis ich sage, dass es genug ist»

US-Seeblockade wieder in Kraft

US-Militär bestätigt weitere Angriffe gegen den Iran

Netanjahu warnt Iran vor Angriffen

Vier Verletzte bei iranischen Angriffen auf Kuwait und Bahrain

US-Kreise: Haben neue Angriffe auf Iran durchgeführt