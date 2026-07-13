- US-Präsident Donald Trump schliesst eine Übernahme der Kontrolle über die Strasse von Hormus durch die USA nicht aus: «Wir werden die Meerenge behalten und sie wahrscheinlich kontrollieren».
- Das US-Militär hat seine nächtlichen Attacken auf Ziele im Iran nach mehreren Stunden für beendet erklärt.
- Derweil haben Staaten am Persischen Golf erneut Raketenbeschuss aus dem Iran gemeldet. Der Iran hatte zuvor Explosionen an der Südküste gemeldet.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
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- Iran lehnt US-Kontrolle der Strasse von Hormus ab
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Quellen: Agenturen, SRF