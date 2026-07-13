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Krieg im Nahen Osten Trump kündigt neue Seeblockade gegen Iran an

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Militär meldet Angriff auf iranische U-Boot-Anlage
  • Trump: Setzen Seeblockade gegen iranische Häfen wieder ein
  • E3 verurteilen «ruchlose Angriffe Irans»
  • Deutschland bremst EU-Debatte um Israel-Sanktionen aus
  • Iran lehnt US-Kontrolle der Strasse von Hormus ab
  • Trump: Könnten Kontrolle über Strasse von Hormus übernehmen
  • Iran meldet neue US-Angriffe im Südwesten
  • Deutsche Sicherheitspolitiker warnen vor iranischen Anschlägen
  • EU startet fast 900 Millionen Euro schwere Gaza-Hilfsinitiative
  • Iran will «Eskalation» mit USA verhindern

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.7.2026, 12:45 Uhr

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