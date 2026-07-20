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Krieg im Nahen Osten Trump schliesst Festnahme Netanjahus in den USA aus

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Themen in diesem Newsticker

  • Schiffsversicherungen im Roten Meer nach Huthi-Blockade teurer
  • Nach Tod von US-Soldaten: Trump droht mit Rache
  • Frankreich verurteilt Festnahme von Botschaftsbeamten im Iran
  • Beschuss auf Kuwait – Sirenen in Bahrain
  • USA: Erste Schritte bei «Pilotzonen» im Südlibanon
  • Huthi verhängen Seeblockade gegen Saudi-Arabien
  • Hamas ernennt Chalil al-Haja zum neuen Anführer
  • Palästinensische Medien melden zwei Tote nach Siedlerangriff
  • USA und Iran signalisieren Verhandlungsbereitschaft
  • Iran: US-Angriffe treffen iranische Stadt Buschehr

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.7.2026, 19:30 Uhr

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