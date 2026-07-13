Trump: Handels- und Investitionsabkommen statt Gebühr

Israel billigt Gelder für 34 neue Siedlungen im Westjordanland

Abgeordnete im Iran fordern offenbar Rache

Medien: US-Militär stoppt Abzug von Tankflugzeugen aus Israel

USA führen ihre Angriffe gegen Iran auch am Tag fort

Neun Tote bei israelischem Angriff im Gazastreifen gemeldet

Bericht: US-Angriff im Iran trifft Haus eines Wildhüters

Trump empfängt Iraks neuen Premier al-Zaidi im Weissen Haus

Indien protestiert bei Iran nach Tod von Seemann