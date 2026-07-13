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Krieg im Nahen Osten Trump tauscht Hormus-Gebühr gegen Handelsdeals

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Handels- und Investitionsabkommen statt Gebühr
  • Israel billigt Gelder für 34 neue Siedlungen im Westjordanland
  • Abgeordnete im Iran fordern offenbar Rache
  • Medien: US-Militär stoppt Abzug von Tankflugzeugen aus Israel
  • USA führen ihre Angriffe gegen Iran auch am Tag fort
  • Neun Tote bei israelischem Angriff im Gazastreifen gemeldet
  • Bericht: US-Angriff im Iran trifft Haus eines Wildhüters
  • Trump empfängt Iraks neuen Premier al-Zaidi im Weissen Haus
  • Indien protestiert bei Iran nach Tod von Seemann
  • Fünf Explosionen nahe Bandar Abbas gemeldet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.7.2026, 12:45 Uhr

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