- US-Präsident Donald Trump rückt von seiner angekündigten Gebühr von 20 Prozent für Schiffspassagen durch die Strasse von Hormus ab. Er ersetze diese mit Handels- und Investitionsabkommen, die die Golfstaaten mit den USA schliessen würden.
- Das US-Militär hat eine Angriffswelle gegen den Iran durchgeführt. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Angriffe auf den Iran in einem Radiointerview angekündigt. Der Iran hatte mit Vergeltungsschlägen reagiert.
- US-Präsident Donald Trump kündigte die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe an, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Sie soll ab Dienstag 22 Uhr MESZ gelten.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Handels- und Investitionsabkommen statt Gebühr
- Israel billigt Gelder für 34 neue Siedlungen im Westjordanland
- Abgeordnete im Iran fordern offenbar Rache
- Medien: US-Militär stoppt Abzug von Tankflugzeugen aus Israel
- USA führen ihre Angriffe gegen Iran auch am Tag fort
- Neun Tote bei israelischem Angriff im Gazastreifen gemeldet
- Bericht: US-Angriff im Iran trifft Haus eines Wildhüters
- Trump empfängt Iraks neuen Premier al-Zaidi im Weissen Haus
- Indien protestiert bei Iran nach Tod von Seemann
- Fünf Explosionen nahe Bandar Abbas gemeldet
Quellen: Agenturen, SRF