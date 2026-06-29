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Krieg im Nahen Osten Trump verkündet US-Treffen mit Iran – Teheran dementiert

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29.06.2026, 06:16

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump kündigt Verhandlungen an – Iran dementiert Treffen
  • Bericht: Hamas bereitet sich auf neuen Krieg vor
  • Israel: Drohnenangriff in Gaza – Achtjähriger unter den Toten
  • Iran: Diese Woche keine technischen Gespräche mit den USA geplant
  • Iran erhält sechs Milliarden Dollar nach Einigung mit den USA
  • Hisbollah droht nach israelischen Luftangriffen im Libanon
  • Iran hat sich aus technischen Gesprächen mit USA zurückgezogen
  • Libanon lehnt Rahmenabkommen mit Israel ab
  • USA und Iran einigen sich, Angriffe auszusetzen
  • Das sind die Geschehnisse im Nahostkrieg vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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