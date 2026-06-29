- US-Präsident Trump spricht von einem US-Treffen mit dem Iran in Doha am Dienstag. Der Iran dementiert jedoch, dass Verhandlungen geplant sind.
- Laut Bericht des israelischen Radiosenders Kan rekrutiert die Hamas neue Kämpfer, stellt Sprengsätze her und baut ihre Infrastruktur wieder auf. Israels Armee sieht sich vorbereitet.
- Die USA und der Iran haben sich auf eine vorübergehende Einstellung von Angriffen geeinigt. Gespräche zum Rahmenabkommen laufen weiter.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Trump kündigt Verhandlungen an – Iran dementiert Treffen
- Bericht: Hamas bereitet sich auf neuen Krieg vor
- Israel: Drohnenangriff in Gaza – Achtjähriger unter den Toten
- Iran: Diese Woche keine technischen Gespräche mit den USA geplant
- Iran erhält sechs Milliarden Dollar nach Einigung mit den USA
- Hisbollah droht nach israelischen Luftangriffen im Libanon
- Iran hat sich aus technischen Gesprächen mit USA zurückgezogen
- Libanon lehnt Rahmenabkommen mit Israel ab
- USA und Iran einigen sich, Angriffe auszusetzen
- Das sind die Geschehnisse im Nahostkrieg vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF