Trump kündigt Verhandlungen an – Iran dementiert Treffen

Bericht: Hamas bereitet sich auf neuen Krieg vor

Israel: Drohnenangriff in Gaza – Achtjähriger unter den Toten

Iran: Diese Woche keine technischen Gespräche mit den USA geplant

Iran erhält sechs Milliarden Dollar nach Einigung mit den USA

Hisbollah droht nach israelischen Luftangriffen im Libanon

Iran hat sich aus technischen Gesprächen mit USA zurückgezogen

Libanon lehnt Rahmenabkommen mit Israel ab

USA und Iran einigen sich, Angriffe auszusetzen