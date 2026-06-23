Tunnel in Ostjerusalem entdeckt – zwei Palästinenser festgenommen

Erste Schiffe passieren die Strasse von Hormus

IAEA wird Irans Atomanlagen inspizieren

Israel und Libanon verhandeln über Zukunft besetzter Gebiete

Ölpreise geben nach – Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt

Über tausend Schiffe sitzen im Persischen Golf fest

Nato-Generalsekretär Mark Rutte trifft Donald Trump

US-Senat stimmt für Ende der US-Angriffe auf Iran

Rubio wirbt in Golfregion für Abkommen mit Iran