- Ungeachtet des Rahmenabkommens zur Beendigung des Irankriegs sitzen nach wie vor über 1150 Schiffe im Persischen Golf fest. Nun können aber erste Schiffe die Strasse von Hormus passieren.
- Der US-Senat hat eine Resolution verabschiedet, die US-Präsident Donald Trump anweist, den Krieg gegen den Iran zu beenden oder eine ausdrückliche Genehmigung des Kongresses für weitere militärische Massnahmen einzuholen.
- Israel hat laut einem neuen UNO-Bericht im Gazastreifen und im Westjordanland gezielt Kinder ins Visier genommen.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Tunnel in Ostjerusalem entdeckt – zwei Palästinenser festgenommen
- Erste Schiffe passieren die Strasse von Hormus
- IAEA wird Irans Atomanlagen inspizieren
- Israel und Libanon verhandeln über Zukunft besetzter Gebiete
- Ölpreise geben nach – Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt
- Über tausend Schiffe sitzen im Persischen Golf fest
- Nato-Generalsekretär Mark Rutte trifft Donald Trump
- US-Senat stimmt für Ende der US-Angriffe auf Iran
- Rubio wirbt in Golfregion für Abkommen mit Iran
- Vertreter aus dem Libanon und Israel verhandeln erneut in USA
Quellen: Agenturen, SRF