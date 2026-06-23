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Krieg im Nahen Osten Über 1000 Schiffe im Persischen Golf blockiert – erste Passagen

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Tunnel in Ostjerusalem entdeckt – zwei Palästinenser festgenommen
  • Erste Schiffe passieren die Strasse von Hormus
  • IAEA wird Irans Atomanlagen inspizieren
  • Israel und Libanon verhandeln über Zukunft besetzter Gebiete
  • Ölpreise geben nach – Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt
  • Über tausend Schiffe sitzen im Persischen Golf fest
  • Nato-Generalsekretär Mark Rutte trifft Donald Trump
  • US-Senat stimmt für Ende der US-Angriffe auf Iran
  • Rubio wirbt in Golfregion für Abkommen mit Iran
  • Vertreter aus dem Libanon und Israel verhandeln erneut in USA

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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