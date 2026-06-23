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Krieg im Nahen Osten Über 1100 Schiffe im Golf blockiert – 72 Schiffe passieren Hormus

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht
  • 72 Schiffe mit 20 Millionen Barrel Öl passieren Hormus
  • Katar will absehbar wieder Flüssigerdgas (LNG) herstellen
  • Waffenruhe im Libanon hält weitgehend – trotz Verstössen
  • US-Aussenminister: Iran und USA planen Treffen in der Schweiz
  • Waffenruhe im Libanon hält weitgehend trotz Verstössen
  • Trump: Iran fordert keine Gebühren für Passage durch Hormus
  • Tunnel in Ostjerusalem entdeckt – zwei Palästinenser festgenommen
  • Erste Schiffe passieren die Strasse von Hormus
  • IAEA wird Irans Atomanlagen inspizieren

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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