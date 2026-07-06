- Laut Angaben der britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO sind in der Strasse von Hormus mindestens zwei Tanker angegriffen worden.
- Während des Syrien-Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat es in der Hauptstadt Damaskus zwei Explosionen gegeben.
- Im Iran dauern die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei an.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Weiterer Angriff auf Tanker in der Strasse von Hormus gemeldet
- Trauerfeiern für Chamenei gehen in Pilgerstadt Qom weiter
- Trump äussert auch bei Nato-Gipfel Unmut über Europäer
- Insider: LNG-Tanker aus Katar droht zu explodieren
- NGOs: Israel weitet Kontrolle über Westjordanland aus
- Insider: LNG-Tanker aus Katar nach Beschuss beschädigt
- Explosionen in Damaskus in Nähe von Macrons Hotel
- Irans Aussenminister: US-Drohungen sind Hindernis für Abkommen
- Iran greift Handelsschiffe in der Strasse von Hormus an
- Netanjahu warnt USA vor Kampfjet-Lieferung an Türkei
Quellen: Agenturen, SRF