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Krieg im Nahen Osten UKMTO meldet Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormus

Autor: 

06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Weiterer Angriff auf Tanker in der Strasse von Hormus gemeldet
  • Trauerfeiern für Chamenei gehen in Pilgerstadt Qom weiter
  • Trump äussert auch bei Nato-Gipfel Unmut über Europäer
  • Insider: LNG-Tanker aus Katar droht zu explodieren
  • NGOs: Israel weitet Kontrolle über Westjordanland aus
  • Insider: LNG-Tanker aus Katar nach Beschuss beschädigt
  • Explosionen in Damaskus in Nähe von Macrons Hotel
  • Irans Aussenminister: US-Drohungen sind Hindernis für Abkommen
  • Iran greift Handelsschiffe in der Strasse von Hormus an
  • Netanjahu warnt USA vor Kampfjet-Lieferung an Türkei

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 4.7.26, 9:30 Uhr

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