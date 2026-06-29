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Krieg im Nahen Osten UNO: Gaza steuert auf humanitäre Katastrophe zu

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29.06.2026, 06:16

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Themen in diesem Newsticker

  • UNO warnt vor humanitärer Katastrophe im Gazastreifen
  • Israel meldet 30'000 Angriffe seit Oktober 2023
  • Explosion in Damaskus fordert mehrere Tote und Verletzte
  • Israel: Psychische Probleme bei vielen israelischen Soldaten
  • Tadschike wegen Spionageverdachts in Israel festgenommen
  • Iran droht USA und Israel mit Vergeltung
  • Raiffeisen: Schweiz kommt robust durch jüngste Ölkrise
  • Irans Militär besteht auf Kontrolle der Strasse von Hormus
  • Entspannung in Nahost: Airlines erweitern Flüge nach Israel
  • 1000 Tage nach Hamas-Massaker: Proteste in Israel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.6.2026, 19:30 Uhr

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