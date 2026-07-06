- Das US-Finanzministerium friert Vermögenswerte iranischer Netzwerke ein. Sanktionen treffen auch Wechselstuben und Tarnfirmen.
- Teheran und Washington arbeiten an einer Lösung des Konflikts. Vermittler aus Katar und Pakistan versuchen, die Gespräche wiederzubeleben.
- Israel warnte die USA vor angeblichen iranischen Mordplänen gegen Präsident Trump. Spekulationen über Sicherheitsrisiken wurden laut.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA verhängen Sanktionen gegen iranische Finanznetzwerke
- Trump erklärt Waffenruhe für beendet und stimmt Gesprächen zu
- EU erwägt Sanktionen wegen israelischer Siedlungspolitik
- Goldpreis sinkt leicht auf 4107.22 US-Dollar je Feinunze
- Zivilschutz: Sechs Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
- Rätselhafte Luftangriffe auf Iran nach US-Offensive
- Schifffahrt durch Strasse von Hormus wieder zurückgegangen
- Washington und Teheran arbeiten an Lösung des Konflikts
- Nahost-Konflikt wirft EZB bei Inflationsbekämpfung zurück
- Seeleute verklagen Reederei in Thailand
Quellen: Agenturen, SRF