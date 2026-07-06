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Krieg im Nahen Osten US-Finanzministerium: USA sanktionieren iranisches Finanznetzwerk

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • USA verhängen Sanktionen gegen iranische Finanznetzwerke
  • Trump erklärt Waffenruhe für beendet und stimmt Gesprächen zu
  • EU erwägt Sanktionen wegen israelischer Siedlungspolitik
  • Goldpreis sinkt leicht auf 4107.22 US-Dollar je Feinunze
  • Zivilschutz: Sechs Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
  • Rätselhafte Luftangriffe auf Iran nach US-Offensive
  • Schifffahrt durch Strasse von Hormus wieder zurückgegangen
  • Washington und Teheran arbeiten an Lösung des Konflikts
  • Nahost-Konflikt wirft EZB bei Inflationsbekämpfung zurück
  • Seeleute verklagen Reederei in Thailand

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 9.7.2026, 19:30 Uhr

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