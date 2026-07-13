- Das US-Militär hat am Mittwoch erneut den Iran angegriffen. Laut dem US-Zentralkommando Centcom dauerte die Angriffswelle 90 Minuten.
- Gemäss den iranischen Gesundheitsbehörden wurden mehr als 260 Menschen durch US-Angriffe seit der neusten Eskalation verletzt.
- US-Präsident Donald Trump drohte im Interview mit dem US-Sender «Fox News» mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken im Iran. Trump erklärte, dass die Kämpfe weitergehen würden, «bis ich sage, dass es genug ist».
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- US-Militär: 90-minütige Angriffswelle gegen Iran abgeschlossen
- Bericht: Israels Armee sprengt Häuser im Süden Libanons
- USA starten weitere Angriffswelle auf den Iran
- Weitere Hinrichtung nach Protesten im Iran
- Klinik: Vier Tote bei neuem Angriff Israels im Gazastreifen
- Iran: Mindestens sieben Tote bei Angriff auf Militärstützpunkt
- Iran: Mehr als 260 Verletzte seit neuester Eskalation
- Iran: US-Angriff trifft Weizensilo
- Jordanien: Drei iranische Raketen abgeschossen
- US-Militär meldet das Ende weiterer Angriffswelle
Quellen: Agenturen, SRF