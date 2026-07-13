US-Militär: 90-minütige Angriffswelle gegen Iran abgeschlossen

Bericht: Israels Armee sprengt Häuser im Süden Libanons

USA starten weitere Angriffswelle auf den Iran

Weitere Hinrichtung nach Protesten im Iran

Klinik: Vier Tote bei neuem Angriff Israels im Gazastreifen

Iran: Mindestens sieben Tote bei Angriff auf Militärstützpunkt

Iran: Mehr als 260 Verletzte seit neuester Eskalation

Iran: US-Angriff trifft Weizensilo

Jordanien: Drei iranische Raketen abgeschossen