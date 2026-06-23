- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben trotz vereinbarter Waffenruhe neue Angriffe gegen den Iran durchgeführt.
- Israel und der Libanon haben unter der Vermittlung der USA ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Damit soll die geltende Waffenruhe im Irankrieg unterstützt werden. Die Hisbollah war nicht beteiligt.
- Eine direkte, zwischen den USA und Iran eingerichtete Kommunikationslinie soll Zwischenfälle verhindern. Sie folgt den Empfehlungen der Vermittlergespräche.
- Nach einem Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman hat die Weltschifffahrtsorganisation IMO die jüngst gestartete Evakuierung von Seeleuten rund um die Strasse von Hormus vorläufig gestoppt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA fliegen Angriffe auf Ziele im Iran
- Netanjahu lobt Rahmenabkommen mit Libanon als Schlag gegen Iran
- UNO arbeitet an Wiederaufnahme der Evakuierung der Hormus-Strasse
- Israel und Libanon erzielen Rahmenabkommen
- Trump zu Hormus-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen
- IMO evakuiert 2500 Seeleute aus dem Golf von Hormus
- Düngemitteltransporte durch Hormus nehmen nach Deal zu
- USA und Iran richten Kommunikationslinie in Hormus ein
- Rosatom plant Rückkehr zum Atomkraftwerk Buschehr im Iran
- Israel warnt Iran vor Angriff und Abzug aus Libanon
Quellen: Agenturen, SRF