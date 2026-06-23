USA fliegen Angriffe auf Ziele im Iran

Netanjahu lobt Rahmenabkommen mit Libanon als Schlag gegen Iran

UNO arbeitet an Wiederaufnahme der Evakuierung der Hormus-Strasse

Israel und Libanon erzielen Rahmenabkommen

Trump zu Hormus-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen

IMO evakuiert 2500 Seeleute aus dem Golf von Hormus

Düngemitteltransporte durch Hormus nehmen nach Deal zu

USA und Iran richten Kommunikationslinie in Hormus ein

Rosatom plant Rückkehr zum Atomkraftwerk Buschehr im Iran