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Krieg im Nahen Osten US-Militär fliegt weitere Angriffe auf den Iran

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • USA greifen weitere Ziele im Iran an
  • Israel Katz: «Verlängerter Aufenthalt» der Armee im Südlibanon
  • Libanesische Armee will «inneren Frieden verteidigen»
  • Iran: Inflation nimmt stark zu
  • Hisbollah-Chef: Abkommen von Libanon mit Israel eine «Schande»
  • Israels Militär bestätigt Drohnenangriff im Südlibanon
  • Israels Drohne soll Gebiet im Südlibanon angegriffen haben
  • Behörde: Tanker in der Strasse von Hormus von Geschoss getroffen
  • Bahrain verurteilt iranische Angriffe auf Staatsgebiet
  • Iran: Angriff auf US-Ziele als Reaktion auf Luftschläge

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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