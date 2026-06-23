- In der Nacht auf Sonntag haben die USA laut eigenen Angaben erneut Luftangriffe auf militärische Infrastruktur des Irans geflogen. Schon in der Nacht davon kam es trotz geltender Waffenruhe zu gegenseitigen Angriffen.
- Einen Tag nach dem von den USA vermittelten Sicherheitsabkommen zwischen Israel und dem Libanon hat Israel den Südlibanon erneut angegriffen, wie das Militär bestätigt.
- Israels Verteidigungsminister hat erklärt, Israels Streitkräfte müssten sich auf «einen längeren Aufenthalt» im Südlibanon einstellen.
- Israel und der Libanon haben unter der Vermittlung der USA ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Damit soll die geltende Waffenruhe im Irankrieg unterstützt werden. Die Hisbollah war nicht beteiligt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA greifen weitere Ziele im Iran an
- Israel Katz: «Verlängerter Aufenthalt» der Armee im Südlibanon
- Libanesische Armee will «inneren Frieden verteidigen»
- Iran: Inflation nimmt stark zu
- Hisbollah-Chef: Abkommen von Libanon mit Israel eine «Schande»
- Israels Militär bestätigt Drohnenangriff im Südlibanon
- Israels Drohne soll Gebiet im Südlibanon angegriffen haben
- Behörde: Tanker in der Strasse von Hormus von Geschoss getroffen
- Bahrain verurteilt iranische Angriffe auf Staatsgebiet
- Iran: Angriff auf US-Ziele als Reaktion auf Luftschläge
Quellen: Agenturen, SRF