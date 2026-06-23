USA greifen weitere Ziele im Iran an

Israel Katz: «Verlängerter Aufenthalt» der Armee im Südlibanon

Libanesische Armee will «inneren Frieden verteidigen»

Iran: Inflation nimmt stark zu

Hisbollah-Chef: Abkommen von Libanon mit Israel eine «Schande»

Israels Militär bestätigt Drohnenangriff im Südlibanon

Israels Drohne soll Gebiet im Südlibanon angegriffen haben

Behörde: Tanker in der Strasse von Hormus von Geschoss getroffen

Bahrain verurteilt iranische Angriffe auf Staatsgebiet