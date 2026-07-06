- Nach Angriffen auf mindestens drei Tanker in der Strasse von Hormus greifen die USA erneut Ziele im Iran an.
- Nach den US-Militärangriffen wurden im Golfstaat Bahrain Alarmsirenen ausgelöst. Die Armee in Kuwait meldete Beschuss.
- Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die US-Angriffe auf den Iran verteidigt.
- Im Iran dauern die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei an.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Rutte: US-Angriffe auf Iran «absolut notwendig»
- Eskalation erfolgte während Trauerfeierlichkeiten für Chamenei
- Kuwaitische Armee meldet erneut Beschuss
- Alarmsirenen in Bahrain nach US-Angriffen im Iran
- US-Militär hat über 80 Ziele im Iran angegriffen
- Iran kritisiert Wiedereinsetzung von US-Sanktionen
- US-Militär greift Ziele im Iran an
- Palästinenser: Sechs Tote bei israelischen Angriffen
- USA widerrufen Lizenz für iranische Ölexporte
- Angriff auf Tanker: Katar bestellt Irans Vize-Botschafter ein
Quellen: Agenturen, SRF