- Nach Angaben des US-Militärs sind zwei US-Soldaten am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen.
- Das US-Militär hat die siebte Nacht in Folge Ziele im Iran angegriffen.
- Der Iran wiederum nahm nach eigenen Angaben US-Stützpunkte in der Region ins Visier. Bahrain und Kuwait wehrten Angriffe aus der Luft ab.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Jordanien: Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen getötet
- Chamenei droht USA mit «unvergesslichen Lektionen»
- Iran erklärt Rahmenabkommen mit den USA für ausgesetzt
- Iran: Mindestens 50 Tote nach US-Angriffen
- US-Verbündeter Kuwait meldet Schaden an Kraftwerk
- Iran greift US-Ziele in Jordanien an
- Kuwait und Bahrain melden iranische Angriffe
- Iranische Behörden: 10'000 Einwohner nach US-Angriff ohne Wasser
- USA beenden jüngste Angriffswelle auf Ziele im Iran
- Sirenenalarm in Bahrain und Kuwait
Quellen: Agenturen, SRF