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Krieg im Nahen Osten US-Militär: Zwei US-Soldaten in Jordanien getötet

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Jordanien: Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen getötet
  • Chamenei droht USA mit «unvergesslichen Lektionen»
  • Iran erklärt Rahmenabkommen mit den USA für ausgesetzt
  • Iran: Mindestens 50 Tote nach US-Angriffen
  • US-Verbündeter Kuwait meldet Schaden an Kraftwerk
  • Iran greift US-Ziele in Jordanien an
  • Kuwait und Bahrain melden iranische Angriffe
  • Iranische Behörden: 10'000 Einwohner nach US-Angriff ohne Wasser
  • USA beenden jüngste Angriffswelle auf Ziele im Iran
  • Sirenenalarm in Bahrain und Kuwait

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 15.7.2026, 21:50 Uhr

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