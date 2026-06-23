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Krieg im Nahen Osten US-Senat beschliesst Resolution für Beendigung des Iran-Krieg

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Nato-Generalsekretär Mark Rutte trifft Donald Trump
  • US-Senat stimmt für Ende der US-Angriffe auf Iran
  • Rubio wirbt in Golfregion für Abkommen mit Iran
  • Vertreter aus dem Libanon und Israel verhandeln erneut in USA
  • Strasse von Hormus: UNO startet Evakuierungsmission für Seeleute
  • Iran: Chameneis Beisetzung am 9. Juli in Maschhad
  • UNO: Mehr als 11'000 Gebäude im südlichen Libanon zerstört
  • UNO: Keine Luftangriffe im Libanon seit Sonntag beobachtet
  • Israel will Unabhängigkeit von US-Waffenlieferungen
  • Zwei Tote bei israelischem Beschuss im Libanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.6.2026, 12:45 Uhr

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