Nato-Generalsekretär Mark Rutte trifft Donald Trump

US-Senat stimmt für Ende der US-Angriffe auf Iran

Rubio wirbt in Golfregion für Abkommen mit Iran

Vertreter aus dem Libanon und Israel verhandeln erneut in USA

Strasse von Hormus: UNO startet Evakuierungsmission für Seeleute

Iran: Chameneis Beisetzung am 9. Juli in Maschhad

UNO: Mehr als 11'000 Gebäude im südlichen Libanon zerstört

UNO: Keine Luftangriffe im Libanon seit Sonntag beobachtet

Israel will Unabhängigkeit von US-Waffenlieferungen