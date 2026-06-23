- Ungeachtet des Rahmenabkommens zur Beendigung des Irankriegs sitzen nach wie vor an die 1150 Schiffe im Persischen Golf fest.
- Der US-Senat hat eine Resolution verabschiedet, die Präsident Donald Trump anweist, den Krieg gegen den Iran zu beenden oder eine ausdrückliche Genehmigung des Kongresses für weitere militärische Massnahmen einzuholen.
- Israel hat laut einem neuen UNO-Bericht im Gazastreifen und im Westjordanland gezielt Kinder ins Visier genommen.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Drohnenabschuss über Industrieanlage in Region Orenburg
- Über tausend Schiffe sitzen im Persischen Golf fest
- Nato-Generalsekretär Mark Rutte trifft Donald Trump
- US-Senat stimmt für Ende der US-Angriffe auf Iran
- Rubio wirbt in Golfregion für Abkommen mit Iran
- Vertreter aus dem Libanon und Israel verhandeln erneut in USA
- Strasse von Hormus: UNO startet Evakuierungsmission für Seeleute
- Iran: Chameneis Beisetzung am 9. Juli in Maschhad
- UNO: Mehr als 11'000 Gebäude im südlichen Libanon zerstört
- UNO: Keine Luftangriffe im Libanon seit Sonntag beobachtet
Quellen: Agenturen, SRF