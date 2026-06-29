Nach Hormus-Blockade: 62 Volkswirtschaften laut UNO gefährdet

US-Sondergesandte Witkoff und Kushner in Katar eingetroffen

Israels Botschafter: Europa muss libanesischer Regierung helfen

Strasse von Hormus: Iran weist internationale Minenräumung zurück

Frankreich und Oman wollen bei Minenräumung zusammenarbeiten

Palästinenser: Fünf Tote in Gaza bei israelischen Luftangriffen

Iran schickt Delegation nach Katar

Präsident Joseph Aoun will Armee im Südlibanon stationieren

Irans Vizeaussenminister im Oman für Gespräche über Meerenge