- Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner treffen in Doha katarische Vermittler. Ein hochrangiges Treffen zwischen Vertretern aus Washington und Teheran ist soweit nicht geplant.
- Laut Bericht des israelischen Radiosenders Kan rekrutiert die Hamas neue Kämpfer, stellt Sprengsätze her und baut ihre Infrastruktur wieder auf. Israels Armee sieht sich vorbereitet.
- Die USA und der Iran haben sich auf eine vorübergehende Einstellung von Angriffen geeinigt. Gespräche zum Rahmenabkommen laufen weiter.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Nach Hormus-Blockade: 62 Volkswirtschaften laut UNO gefährdet
- US-Sondergesandte Witkoff und Kushner in Katar eingetroffen
- Israels Botschafter: Europa muss libanesischer Regierung helfen
- Strasse von Hormus: Iran weist internationale Minenräumung zurück
- Frankreich und Oman wollen bei Minenräumung zusammenarbeiten
- Palästinenser: Fünf Tote in Gaza bei israelischen Luftangriffen
- Iran schickt Delegation nach Katar
- Präsident Joseph Aoun will Armee im Südlibanon stationieren
- Irans Vizeaussenminister im Oman für Gespräche über Meerenge
- Blockade am Golf treibt Hunger und Armut weltweit an
Quellen: Agenturen, SRF