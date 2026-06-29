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Krieg im Nahen Osten US-Sondergesandte in Katar – keine Gespräche mit Iran

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29.06.2026, 06:16

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Themen in diesem Newsticker

  • Nach Hormus-Blockade: 62 Volkswirtschaften laut UNO gefährdet
  • US-Sondergesandte Witkoff und Kushner in Katar eingetroffen
  • Israels Botschafter: Europa muss libanesischer Regierung helfen
  • Strasse von Hormus: Iran weist internationale Minenräumung zurück
  • Frankreich und Oman wollen bei Minenräumung zusammenarbeiten
  • Palästinenser: Fünf Tote in Gaza bei israelischen Luftangriffen
  • Iran schickt Delegation nach Katar
  • Präsident Joseph Aoun will Armee im Südlibanon stationieren
  • Irans Vizeaussenminister im Oman für Gespräche über Meerenge
  • Blockade am Golf treibt Hunger und Armut weltweit an

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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