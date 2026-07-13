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Krieg im Nahen Osten USA beendet erneute Angriffswelle – Iran beschiesst Golfstaaten

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Ölpreise ziehen deutlich an
  • Golfstaaten melden Beschuss aus dem Iran
  • Jordanien: Vier von Iran abgefeuerte Raketen abgeschossen
  • EU-Aussenminister beraten über mögliche Israel-Sanktionen
  • Kuwaitische Armee: Bekämpfen «feindliche Luftziele»
  • US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet
  • Die Geschehnisse vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 9.7.2026, 19:30 Uhr

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