- Das US-Militär hat seine nächtlichen Attacken auf Ziele im Iran nach mehreren Stunden für beendet erklärt.
- Derweil haben Staaten am Persischen Golf erneut Raketenbeschuss aus dem Iran gemeldet.
- Der Iran hatte zuvor Explosionen an der Südküste gemeldet.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Ölpreise ziehen deutlich an
- Golfstaaten melden Beschuss aus dem Iran
- Jordanien: Vier von Iran abgefeuerte Raketen abgeschossen
- EU-Aussenminister beraten über mögliche Israel-Sanktionen
- Kuwaitische Armee: Bekämpfen «feindliche Luftziele»
- US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet
- Die Geschehnisse vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF