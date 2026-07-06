- Die US-Streitkräfte haben mit neuen Luftangriffen gegen den Iran begonnen, wie das US-Zentralkommando mitteilt.
- US-Präsident Trump hatte am Nachmittag bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Waffenruhe mit dem Iran aus seiner Sicht als beendet bezeichnet.
- Nach Angriffen auf mindestens drei Tanker in der Strasse von Hormus haben die USA am Morgen erneut Ziele im Iran angegriffen.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Neue Luftangriffe der USA im Iran
- Generalsekretär der Arabischen Liga darf nicht nach Ramallah
- US-Friedensrat plant humanitäre Pilotzone im Gazastreifen
- Trump: Rechne nicht mit Fortsetzung des Iran-Kriegs
- Acht Angehörige der iranischen Streitkräfte getötet
- Trump will Syrien von Liste der Terror-Sponsoren streichen
- Trump erwartet israelischen Truppenabzug aus dem Südlibanon
- UNO-Schifffahrtsorganisation warnt vor Hormus-Passage
- Trump: «Wir werden sie heute Nacht hart treffen»
- Trump teilt in Ankara gegen die Nato und den Iran aus
Quellen: Agenturen, SRF