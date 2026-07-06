Neue Luftangriffe der USA im Iran

Generalsekretär der Arabischen Liga darf nicht nach Ramallah

US-Friedensrat plant humanitäre Pilotzone im Gazastreifen

Trump: Rechne nicht mit Fortsetzung des Iran-Kriegs

Acht Angehörige der iranischen Streitkräfte getötet

Trump will Syrien von Liste der Terror-Sponsoren streichen

Trump erwartet israelischen Truppenabzug aus dem Südlibanon

UNO-Schifffahrtsorganisation warnt vor Hormus-Passage

Trump: «Wir werden sie heute Nacht hart treffen»