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Krieg im Nahen Osten USA beginnen mit neuen Luftangriffen auf den Iran

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Neue Luftangriffe der USA im Iran
  • Generalsekretär der Arabischen Liga darf nicht nach Ramallah
  • US-Friedensrat plant humanitäre Pilotzone im Gazastreifen
  • Trump: Rechne nicht mit Fortsetzung des Iran-Kriegs
  • Acht Angehörige der iranischen Streitkräfte getötet
  • Trump will Syrien von Liste der Terror-Sponsoren streichen
  • Trump erwartet israelischen Truppenabzug aus dem Südlibanon
  • UNO-Schifffahrtsorganisation warnt vor Hormus-Passage
  • Trump: «Wir werden sie heute Nacht hart treffen»
  • Trump teilt in Ankara gegen die Nato und den Iran aus

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 4.7.26, 9:30 Uhr

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