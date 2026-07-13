USA erhöhen mit neuen Angriffen und Drohungen Druck auf Iran

Iran: Angriffe auf US-Militäreinrichtungen in Jordanien

US-Militär: Raketen auf einen Öltanker abgefeuert

US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran

Teheran hält sich ohne eigenen Nutzen nicht an US-Vereinbarung