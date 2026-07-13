- Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein.
- Ein bekannter iranischer Politiker hat sein Land zur Bereitschaft für einen jahrelangen Krieg mit den USA aufgefordert.
- Gemäss den iranischen Gesundheitsbehörden wurden mehr als 260 Menschen durch US-Angriffe seit der neusten Eskalation verletzt.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA erhöhen mit neuen Angriffen und Drohungen Druck auf Iran
- Trump drängt Rüstungsindustrie zu schnellerer Waffenproduktion
- Iran: Angriffe auf US-Militäreinrichtungen in Jordanien
- US-Militär: Zweite Angriffswelle beendet
- Kuwait reagiert auf Drohnenangriffe
- US-Militär: Raketen auf einen Öltanker abgefeuert
- US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran
- Teheran hält sich ohne eigenen Nutzen nicht an US-Vereinbarung
- USA sanktionieren Netzwerk für iranische Waffenbeschaffung
- Fortschritte bei israelisch-libanesischen Gesprächen gemeldet
Quellen: Agenturen, SRF