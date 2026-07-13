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Krieg im Nahen Osten USA erklären siebte Angriffswelle im Iran für beendet

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • USA beenden jüngste Angriffswelle auf Ziele im Iran
  • Sirenenalarm in Bahrain und Kuwait
  • Berichte über Tote und Verletzte im Süden des Irans
  • Iran: Zwei Öltanker nach Explosionen in Brand
  • USA fliegen neue Angriffe auf Ziele im Iran
  • Iran droht mit totaler Offensive bei anhaltenden US-Angriffen
  • Iran greift US-Verbündete am Golf an – was bringt das?
  • Iran greift thailändisches Schiff in Strasse von Hormus an
  • Behörden: 8 Tote bei israelischem Angriff auf Trauergemeinde
  • USA schicken Tankflugzeuge nach Israel für Iran-Operationen

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 15.7.2026, 21:50 Uhr

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