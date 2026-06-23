- In der Nacht auf Sonntag haben die USA laut eigenen Angaben erneut Luftangriffe auf militärische Infrastruktur des Irans geflogen. Dieser reagierte mit Gegenschlägen in Kuwait und Bahrain.
- Schon in der Nacht davon kam es trotz geltender Waffenruhe zu gegenseitigen Angriffen.
- Einen Tag nach dem von den USA vermittelten Sicherheitsabkommen zwischen Israel und dem Libanon hat Israel den Südlibanon erneut angegriffen, wie das Militär bestätigt.
- Israel und der Libanon haben unter der Vermittlung der USA ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Damit soll die geltende Waffenruhe im Irankrieg unterstützt werden. Die Hisbollah war nicht beteiligt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran bekennt sich zu Angriffen in Kuwait und Bahrain
- Berichte: Raketen- und Drohnenangriffe auf Kuwait und Bahrain
- Trump warnt Iran vor weiteren Verletzungen der Waffenruhe
- USA greifen weitere Ziele im Iran an
- Israel Katz: «Verlängerter Aufenthalt» der Armee im Südlibanon
- Libanesische Armee will «inneren Frieden verteidigen»
- Iran: Inflation nimmt stark zu
- Hisbollah-Chef: Abkommen von Libanon mit Israel eine «Schande»
- Israels Militär bestätigt Drohnenangriff im Südlibanon
- Israels Drohne soll Gebiet im Südlibanon angegriffen haben
Quellen: Agenturen, SRF