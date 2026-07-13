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Krieg im Nahen Osten USA geben das Ende der zweiten Angriffswelle bekannt

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: Angriffe auf US-Militäreinrichtungen in Jordanien
  • US-Militär: Zweite Angriffswelle beendet
  • Kuwait reagiert auf Drohnenangriffe
  • US-Militär: Raketen auf einen Öltanker abgefeuert
  • US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran
  • Teheran hält sich ohne eigenen Nutzen nicht an US-Vereinbarung
  • USA sanktionieren Netzwerk für iranische Waffenbeschaffung
  • Fortschritte bei israelisch-libanesischen Gesprächen gemeldet
  • Propagandaplakat in Teheran zeigt Trump im Sarg
  • Politiker im Iran fordert Bereitschaft für jahrelangen Krieg

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 15.7.2026, 21:50 Uhr

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