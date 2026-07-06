- Nach Angriffen auf mindestens drei Tanker in der Strasse von Hormus greifen die USA erneut Ziele im Iran an.
- Die USA haben darauf die zuvor gelockerten Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt.
- Im Iran dauern die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei an.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran kritisiert Wiedereinsetzung von US-Sanktionen
- US-Militär greift Ziele im Iran an
- Palästinenser: Sechs Tote bei israelischen Angriffen
- USA widerrufen Lizenz für iranische Ölexporte
- Angriff auf Tanker: Katar bestellt Irans Vize-Botschafter ein
- Netanjahu: Zu früh für Prognosen im Iran-Konflikt
- Weiterer Angriff auf Tanker in der Strasse von Hormus gemeldet
- Trauerfeiern für Chamenei gehen in Pilgerstadt Qom weiter
- Trump äussert auch bei Nato-Gipfel Unmut über Europäer
- Insider: LNG-Tanker aus Katar droht zu explodieren
Quellen: Agenturen, SRF