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Krieg im Nahen Osten USA haben erneut Ziele im Iran angegriffen

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Kuwaitische Armee meldet erneut Beschuss
  • Alarmsirenen in Bahrain nach US-Angriffen im Iran
  • US-Militär hat über 80 Ziele im Iran angegriffen
  • Iran kritisiert Wiedereinsetzung von US-Sanktionen
  • US-Militär greift Ziele im Iran an
  • Palästinenser: Sechs Tote bei israelischen Angriffen
  • USA widerrufen Lizenz für iranische Ölexporte
  • Angriff auf Tanker: Katar bestellt Irans Vize-Botschafter ein
  • Netanjahu: Zu früh für Prognosen im Iran-Konflikt
  • Weiterer Angriff auf Tanker in der Strasse von Hormus gemeldet

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 4.7.26, 9:30 Uhr

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