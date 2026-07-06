- Die US-Streitkräfte haben neue Luftangriffe gegen den Iran geflogen, wie das US-Zentralkommando mitteilt. Der Iran reagierte mit Angriffen auf US-Militärbasen in der Region.
- US-Präsident Trump hatte am Mittwoch bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Waffenruhe mit dem Iran aus seiner Sicht als beendet bezeichnet.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF