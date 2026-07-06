Das passierte heute Nacht

USA beenden Luftangriffe nach 90 Treffern im Iran

Getöteter Ajatollah Ali Chamenei wird in Maschhad bestattet

Pakistan ruft USA und Iran zur Zurückhaltung auf

US-Militär bombardiert Eisenbahnbrücken im Iran

Kuwait und Bahrain unter Beschuss nach US-Angriffen auf Iran

Trump behauptet Iran hätte Interesse an Friedensabkommen

Neue Luftangriffe der USA im Iran

Generalsekretär der Arabischen Liga darf nicht nach Ramallah