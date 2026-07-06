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Krieg im Nahen Osten USA haben in der Nacht neue Luftangriffe auf den Iran geflogen

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Das passierte heute Nacht
  • USA beenden Luftangriffe nach 90 Treffern im Iran
  • Getöteter Ajatollah Ali Chamenei wird in Maschhad bestattet
  • Pakistan ruft USA und Iran zur Zurückhaltung auf
  • US-Militär bombardiert Eisenbahnbrücken im Iran
  • Kuwait und Bahrain unter Beschuss nach US-Angriffen auf Iran
  • Trump behauptet Iran hätte Interesse an Friedensabkommen
  • Neue Luftangriffe der USA im Iran
  • Generalsekretär der Arabischen Liga darf nicht nach Ramallah
  • US-Friedensrat plant humanitäre Pilotzone im Gazastreifen

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 4.7.26, 9:30 Uhr

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