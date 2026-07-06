USA fordern Sicherheitsgarantien für Schifffahrt

USA verhängen Sanktionen gegen iranische Finanznetzwerke

Trump erklärt Waffenruhe für beendet und stimmt Gesprächen zu

EU erwägt Sanktionen wegen israelischer Siedlungspolitik

Goldpreis sinkt leicht auf 4107.22 US-Dollar je Feinunze

Zivilschutz: Sechs Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Rätselhafte Luftangriffe auf Iran nach US-Offensive

Schifffahrt durch Strasse von Hormus wieder zurückgegangen

Washington und Teheran arbeiten an Lösung des Konflikts