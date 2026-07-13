 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg im Nahen Osten USA melden neue Angriffswelle auf den Iran

Autor: 

13.07.2026, 06:18

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • US-Seeblockade wieder in Kraft
  • US-Militär bestätigt weitere Angriffe gegen den Iran
  • Netanjahu warnt Iran vor Angriffen
  • Vier Verletzte bei iranischen Angriffen auf Kuwait und Bahrain
  • US-Kreise: Haben neue Angriffe auf Iran durchgeführt
  • Bericht: Trump fordert von Netanjahu Abzug aus Syrien und Libanon
  • USA-Korrespondent: Ein zunehmend frustrierter Trump
  • Trump: Handels- und Investitionsabkommen statt Gebühr
  • Israel billigt Gelder für 34 neue Siedlungen im Westjordanland
  • Abgeordnete im Iran fordern offenbar Rache

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.7.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)