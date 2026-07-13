- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet.
- Die US-Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren, ist laut US-Militär wieder in Kraft.
- US-Präsident Donald Trump rückt von seiner angekündigten Gebühr von 20 Prozent für Schiffspassagen durch die Strasse von Hormus ab. Er ersetze diese mit Handels- und Investitionsabkommen, die die Golfstaaten mit den USA schliessen würden.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- US-Seeblockade wieder in Kraft
- US-Militär bestätigt weitere Angriffe gegen den Iran
- Netanjahu warnt Iran vor Angriffen
- Vier Verletzte bei iranischen Angriffen auf Kuwait und Bahrain
- US-Kreise: Haben neue Angriffe auf Iran durchgeführt
- Bericht: Trump fordert von Netanjahu Abzug aus Syrien und Libanon
- USA-Korrespondent: Ein zunehmend frustrierter Trump
- Trump: Handels- und Investitionsabkommen statt Gebühr
- Israel billigt Gelder für 34 neue Siedlungen im Westjordanland
- Abgeordnete im Iran fordern offenbar Rache
Quellen: Agenturen, SRF