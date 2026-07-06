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Krieg im Nahen Osten USA setzen Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • USA widerrufen Lizenz für iranische Ölexporte
  • Angriff auf Tanker: Katar bestellt Irans Vize-Botschafter ein
  • Netanjahu: Zu früh für Prognosen im Iran-Konflikt
  • Weiterer Angriff auf Tanker in der Strasse von Hormus gemeldet
  • Trauerfeiern für Chamenei gehen in Pilgerstadt Qom weiter
  • Trump äussert auch bei Nato-Gipfel Unmut über Europäer
  • Insider: LNG-Tanker aus Katar droht zu explodieren
  • NGOs: Israel weitet Kontrolle über Westjordanland aus
  • Insider: LNG-Tanker aus Katar nach Beschuss beschädigt
  • Explosionen in Damaskus in Nähe von Macrons Hotel

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 4.7.26, 9:30 Uhr

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