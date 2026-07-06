USA widerrufen Lizenz für iranische Ölexporte

Angriff auf Tanker: Katar bestellt Irans Vize-Botschafter ein

Netanjahu: Zu früh für Prognosen im Iran-Konflikt

Weiterer Angriff auf Tanker in der Strasse von Hormus gemeldet

Trauerfeiern für Chamenei gehen in Pilgerstadt Qom weiter

Trump äussert auch bei Nato-Gipfel Unmut über Europäer

Insider: LNG-Tanker aus Katar droht zu explodieren

NGOs: Israel weitet Kontrolle über Westjordanland aus

Insider: LNG-Tanker aus Katar nach Beschuss beschädigt