- Seit Tagen gehen die US-Streitkräfte wieder gegen Ziele im Iran vor. Nun ist es zur zweiten Angriffswelle binnen eines Tages gekommen.
- Ein bekannter iranischer Politiker hat sein Land zur Bereitschaft für einen jahrelangen Krieg mit den USA aufgefordert.
- Gemäss den iranischen Gesundheitsbehörden wurden mehr als 260 Menschen durch US-Angriffe seit der neusten Eskalation verletzt.
- US-Präsident Donald Trump drohte im Interview mit dem US-Sender «Fox News» mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken im Iran. Trump erklärte, dass die Kämpfe weitergehen würden, «bis ich sage, dass es genug ist».
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran
- Teheran hält sich ohne eigenen Nutzen nicht an US-Vereinbarung
- USA sanktionieren Netzwerk für iranische Waffenbeschaffung
- Fortschritte bei israelisch-libanesischen Gesprächen gemeldet
- Propagandaplakat in Teheran zeigt Trump im Sarg
- Politiker im Iran fordert Bereitschaft für jahrelangen Krieg
- US-Militär: 90-minütige Angriffswelle gegen Iran abgeschlossen
- Bericht: Israels Armee sprengt Häuser im Süden Libanons
- USA starten weitere Angriffswelle auf den Iran
- Weitere Hinrichtung nach Protesten im Iran
Quellen: Agenturen, SRF