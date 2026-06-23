- Eine direkte, zwischen den USA und Iran eingerichtete Kommunikationslinie soll Zwischenfälle verhindern. Sie folgt den Empfehlungen der Vermittlergespräche.
- Nach einem Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman hat die Weltschifffahrtsorganisation IMO die jüngst gestartete Evakuierung von Seeleuten rund um die Strasse von Hormus vorläufig gestoppt.
- Bei israelischen Angriffen sind im Südlibanon nach staatlichen Angaben insgesamt fünf Menschen getötet worden.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA und Iran richten Kommunikationslinie in Hormus ein
- Rosatom plant Rückkehr zum Atomkraftwerk Buschehr im Iran
- Israel warnt Iran vor Angriff und Abzug aus Libanon
- Eisenkot könnte Benjamin Netanjahu als Premier ablösen
- Vereinigte Arabische Emirate geben Entwarnung nach Alarm
- Israel fordert Libanesen örtlich zur Flucht auf
- Iran droht wegen angeblicher israelischer Militärflieger
- Libanon und Israel verhandeln weiter trotz neuer Zwischenfälle
- IAEA-Inspektoren sollen Zugang zum Iran erhalten
- Angriff auf Frachter ist erster Lackmustest für USA-Iran-Abkommen
Quellen: Agenturen, SRF