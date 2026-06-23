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Krieg im Nahen Osten USA und Iran: Direkte Kommunikation in der Strasse von Hormus

Autor: 

23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • USA und Iran richten Kommunikationslinie in Hormus ein
  • Rosatom plant Rückkehr zum Atomkraftwerk Buschehr im Iran
  • Israel warnt Iran vor Angriff und Abzug aus Libanon
  • Eisenkot könnte Benjamin Netanjahu als Premier ablösen
  • Vereinigte Arabische Emirate geben Entwarnung nach Alarm
  • Israel fordert Libanesen örtlich zur Flucht auf
  • Iran droht wegen angeblicher israelischer Militärflieger
  • Libanon und Israel verhandeln weiter trotz neuer Zwischenfälle
  • IAEA-Inspektoren sollen Zugang zum Iran erhalten
  • Angriff auf Frachter ist erster Lackmustest für USA-Iran-Abkommen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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