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Krieg im Nahen Osten USA und Iran setzen Angriffe aus und führen Gespräche fort

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29.06.2026, 06:16

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Themen in diesem Newsticker

  • USA und Iran einigen sich, Angriffe auszusetzen
  • Das sind die Geschehnisse im Nahostkrieg vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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