- Die USA und der Iran haben sich auf eine vorübergehende Einstellung von Angriffen geeinigt. Gespräche zum Rahmenabkommen laufen weiter.
- Die israelische Armee hat im Süden Libanons gemäss eigenen Angaben einen Tunnel der Hisbollah-Miliz zerstört.
- Israel und der Libanon haben unter der Vermittlung der USA ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Damit soll die geltende Waffenruhe im Irankrieg unterstützt werden. Die Hisbollah war nicht beteiligt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA und Iran einigen sich, Angriffe auszusetzen
- Das sind die Geschehnisse im Nahostkrieg vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF