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Krieg im Nahen Osten Verkehr durch Strasse von Hormus zeigt erste Normalisierung

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Libanon: Erneut Tote bei israelischen Angriffen
  • Oman: Keine Gebühren an der Strasse von Hormus geplant
  • Iranischer Kommandant fordert Israels Abzug aus Libanon
  • Rubio wirbt bei Golfstaaten um Unterstützung für Iran-Abkommen
  • Verkehr durch Strasse von Hormus zeigt erste Normalisierung
  • Trump fordert vom Kongress 87.6 Mrd. Dollar auch für Iran-Krieg
  • Revolutionsgarden: Neue Route in Strasse von Hormus inakzeptabel
  • Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht
  • 72 Schiffe mit 20 Millionen Barrel Öl passieren Hormus
  • Katar will absehbar wieder Flüssigerdgas (LNG) herstellen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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