- Der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus zeigt Analysen zufolge erste Anzeichen von Normalisierung. 70 Durchfahrten zählte der Datenanbieter Kpler am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers. Vor dem Krieg waren es aber 100 täglich.
- Bei israelischen Angriffen sind im Südlibanon nach staatlichen Angaben insgesamt fünf Menschen getötet worden.
- US-Aussenminister Marco Rubio hat für die kommende Woche weitere Iran-Gespräche in Aussicht gestellt. Er gehe davon aus, es werde erneut in der Schweiz verhandelt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Libanon: Erneut Tote bei israelischen Angriffen
- Oman: Keine Gebühren an der Strasse von Hormus geplant
- Iranischer Kommandant fordert Israels Abzug aus Libanon
- Rubio wirbt bei Golfstaaten um Unterstützung für Iran-Abkommen
- Verkehr durch Strasse von Hormus zeigt erste Normalisierung
- Trump fordert vom Kongress 87.6 Mrd. Dollar auch für Iran-Krieg
- Revolutionsgarden: Neue Route in Strasse von Hormus inakzeptabel
- Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht
- 72 Schiffe mit 20 Millionen Barrel Öl passieren Hormus
- Katar will absehbar wieder Flüssigerdgas (LNG) herstellen
Quellen: Agenturen, SRF