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Oman: Keine Gebühren an der Strasse von Hormus geplant

Iranischer Kommandant fordert Israels Abzug aus Libanon

Rubio wirbt bei Golfstaaten um Unterstützung für Iran-Abkommen

Verkehr durch Strasse von Hormus zeigt erste Normalisierung

Trump fordert vom Kongress 87.6 Mrd. Dollar auch für Iran-Krieg

Revolutionsgarden: Neue Route in Strasse von Hormus inakzeptabel

Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht

72 Schiffe mit 20 Millionen Barrel Öl passieren Hormus