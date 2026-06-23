- Einen Tag nach dem von den USA vermittelten Sicherheitsabkommen zwischen Israel und dem Libanon hat Israel den Südlibanon erneut angegriffen, wie das Militär bestätigt.
- Israels Verteidigungsminister hat erklärt, Israels Streitkräfte müssten sich auf «einen längeren Aufenthalt» im Südlibanon einstellen.
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben trotz vereinbarter Waffenruhe neue Angriffe gegen den Iran durchgeführt. Die iranischen Revolutionsgarden haben laut eigenen Aussagen mit Gegenschlägen reagiert.
- Israel und der Libanon haben unter der Vermittlung der USA ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Damit soll die geltende Waffenruhe im Irankrieg unterstützt werden. Die Hisbollah war nicht beteiligt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Israel Katz: «Verlängerter Aufenthalt» der Armee im Südlibanon
- Libanesische Armee will «inneren Frieden verteidigen»
- Iran: Inflation nimmt stark zu
- Hisbollah-Chef: Abkommen von Libanon mit Israel eine «Schande»
- Israels Militär bestätigt Drohnenangriff im Südlibanon
- Israels Drohne soll Gebiet im Südlibanon angegriffen haben
- Behörde: Tanker in der Strasse von Hormus von Geschoss getroffen
- Bahrain verurteilt iranische Angriffe auf Staatsgebiet
- Iran: Angriff auf US-Ziele als Reaktion auf Luftschläge
- Proteste gegen Rahmenabkommen in Beirut
Quellen: Agenturen, SRF