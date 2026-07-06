Goldpreis sinkt leicht auf 4107.22 US-Dollar je Feinunze

Zivilschutz: Sechs Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Rätselhafte Luftangriffe auf Iran nach US-Offensive

Schifffahrt durch Strasse von Hormus wieder zurückgegangen

Washington und Teheran arbeiten an Lösung des Konflikts

Nahost-Konflikt wirft EZB bei Inflationsbekämpfung zurück

Seeleute verklagen Reederei in Thailand

Verdächtige nach Anschlägen in Syrien festgenommen

US-Regierung: Technische Gespräche mit Iran laufen weiter