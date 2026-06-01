- In der Nacht auf Mittwoch meldeten die Golfstaaten Kuwait und Bahrain feindliche Angriffe mit Drohnen und Raketen.
- Der Iran ist nach Angaben von US-Aussenminister Marco Rubio bereit, über Aspekte seines Atomprogramms zu verhandeln, die das Land zuvor in Gesprächen ausgeklammert habe.
- Iranische Medien berichten vom Abbruch der Verhandlungen zwischen Teheran und Washington wegen des Kriegs im Libanon.
- Im US-Aussenministerium haben die Botschafter Israels und Libanons eine neue Runde direkter Gespräche aufgenommen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- USA: «Selbstverteidigungsschlag» auf Insel Qeshm
- Drohnen und Raketen über Kuwait – Alarm in Bahrain
- USA schiessen Rakete auf Tanker vor iranischer Insel Charg
- Netanjahu: Sturz der iranischen Regierung bleibt Ziel
- Trump: Gespräche mit dem Iran laufen ununterbrochen weiter
- Libanon: Vorbereitungsgespräche mit Israel
- Netanjahus Berater wird Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad
- Rubio: Iran verhandlungsbereit über Atomprogramm
- Iran: Verhandlungen mit USA wegen Krieg im Libanon abgebrochen
- Iran plant Beerdigung von Ajatollah Chamenei
Quellen: Agenturen, SRF