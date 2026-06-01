Französische Justiz ermittelt wegen «Folter» gegen Aktivisten

Beirut: Iran soll Libanon nicht als «Druckmittel» verwenden

Iran spricht von Warnschüssen auf US-Kriegsschiffe – US-Dementi

Oman setzt Ölverladung in Mina al Fahal nach Explosion aus

Ein toter israelischer Soldat bei Hisbollah-Angriff

Behörden: Acht Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon

Kallas: Tod von UNO-Soldat zeigt fragile Waffenruhe im Libanon

Iran blockiert Atom-Inspektorinnen und -Inspektoren

Libanon: Israel zieht sich aus Grenzort zurück