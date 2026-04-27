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Krieg in Nahost Die USA wollen Schiffe in der Strasse von Hormus «befreien»

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • Was bisher über Trumps «Project Freedom» bekannt ist
  • Iran warnt USA vor Eingreifen in der Strasse von Hormus
  • Trotz der Waffenruhe kommt es im Süden vom Libanon zu Kämpfen
  • USA starten Montag Operation zur Befreiung festsitzender Schiffe
  • Demokrat: Neue Luftangriffe im Iran brächten keinen Durchbruch
  • US-Sondergesandter: USA «in Gesprächen» mit dem Iran
  • Merz: Thema Truppenreduzierung der USA ist nicht neu
  • Iran: Prüfen derzeit US-Antwort auf unseren 14-Punkte-Plan
  • Behörde: Angriff auf Schiff in Strasse von Hormus
  • Haftverlängerung in Israel für zwei Gaza-Aktivisten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 2.5.2026, 22:50 Uhr

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