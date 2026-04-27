Was bisher über Trumps «Project Freedom» bekannt ist

Iran warnt USA vor Eingreifen in der Strasse von Hormus

Trotz der Waffenruhe kommt es im Süden vom Libanon zu Kämpfen

USA starten Montag Operation zur Befreiung festsitzender Schiffe

Demokrat: Neue Luftangriffe im Iran brächten keinen Durchbruch

US-Sondergesandter: USA «in Gesprächen» mit dem Iran

Merz: Thema Truppenreduzierung der USA ist nicht neu

Iran: Prüfen derzeit US-Antwort auf unseren 14-Punkte-Plan

Behörde: Angriff auf Schiff in Strasse von Hormus