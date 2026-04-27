- Die USA wollen gemäss Aussagen von Präsident Donald Trump Schiffe befreien, die in der Strasse von Hormus festsitzen. Der Iran indes warnt vor einem amerikanischem Eingreifen.
- Der Iran erklärt, die USA hätten über den Vermittler Pakistan auf den 14-Punkte-Vorschlag des Iran geantwortet. Derzeit prüfe der Iran die US-Antwort.
- Die israelische Armee hat die Bevölkerung im Südlibanon dazu aufgerufen, die Häuser zu verlassen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Was bisher über Trumps «Project Freedom» bekannt ist
- Iran warnt USA vor Eingreifen in der Strasse von Hormus
- Trotz der Waffenruhe kommt es im Süden vom Libanon zu Kämpfen
- USA starten Montag Operation zur Befreiung festsitzender Schiffe
- Demokrat: Neue Luftangriffe im Iran brächten keinen Durchbruch
- US-Sondergesandter: USA «in Gesprächen» mit dem Iran
- Merz: Thema Truppenreduzierung der USA ist nicht neu
- Iran: Prüfen derzeit US-Antwort auf unseren 14-Punkte-Plan
- Behörde: Angriff auf Schiff in Strasse von Hormus
- Haftverlängerung in Israel für zwei Gaza-Aktivisten
Quellen: Agenturen, SRF