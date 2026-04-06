Trump erwartet Rückkehr Irans an den Verhandlungstisch

Krieg gegen den Iran kostet Israel knapp zehn Milliarden Franken

Medien: Israel stellt sich auf Fortsetzung des Kriegs ein

US-Präsident Trump will Strasse von Hormus blockieren lassen

Die EU unterstützt weiterhin die Diplomatie

Putin spricht mit Irans Präsident über Gespräche mit den USA

Der Papst ruft eindringlich zur Beendigung von Konflikten auf

Iran gibt USA Schuld für Ende der Gespräche

Parlamentspräsident Ghalibaf: «zukunftsweisende Initiativen»