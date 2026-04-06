- US-Präsident Donald Trump kündigt eine Blockade der Strasse von Hormus durch die US-Marine an.
- Nach stundenlangen Verhandlungen in Islamabad erklärte US-Vizepräsident JD Vance, dass keine Einigung erzielt wurde. Vance erklärt, dass er nun in die USA zurückkehre.
- Ein Sprecher des iranischen Aussenministeriums sagte, die Positionen beider Staaten seien bei zentralen Themen zu weit auseinander. Welche Themen gemeint sind, sagte er nicht.
- Israel will bei Luftangriffen das iranische Atomprogramm und das Programm für ballistische Raketen «vernichtet» haben. Das erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu in einer Fernsehansprache.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump erwartet Rückkehr Irans an den Verhandlungstisch
- Krieg gegen den Iran kostet Israel knapp zehn Milliarden Franken
- Medien: Israel stellt sich auf Fortsetzung des Kriegs ein
- US-Präsident Trump will Strasse von Hormus blockieren lassen
- Die EU unterstützt weiterhin die Diplomatie
- Putin spricht mit Irans Präsident über Gespräche mit den USA
- Der Papst ruft eindringlich zur Beendigung von Konflikten auf
- Iran gibt USA Schuld für Ende der Gespräche
- Parlamentspräsident Ghalibaf: «zukunftsweisende Initiativen»
- Iran will die meisten beschädigten Ölanlagen reparieren
Quellen: Agenturen, SRF